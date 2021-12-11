'72. Koğuş' ile başladı

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle 10'uncusu düzenlenen 10'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali 'başladı.
Festival açılış programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sinemayı ve sinema sanatçısını önemsediklerini belirterek, "Malatya Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki temasını; bu sene UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine giren Arslantepe olarak belirlendi. Sinema, milletlerin değerlerinin oluşturulmasında, toplumun kanalize edilmesinde ve dünya insanlığına yön vermesinde çok güzel bir iletişim ve etkileşim ürünüdür. Sinemayı önemsiyoruz, sinema sanatçısını da önemsiyoruz. Önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filminde rollerimizin güzel olmasıdır. Üç temel kategoride, belgesel, uzun metrajlı film ve kısa metrajlı film kategorilerinde ödül düzenlendi" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise sanatın önemine değinerek, "Festivalin medeniyetten kurulduğu topraklarda yapılması çok anlamlı. Her geçen gün film festivalimizle ilgili önemli adımlar atıyoruz. Malatya Türkiye'nin en önemli sanatçılarını yetiştirmiş bir yer. Hepimize düşen en önemli görev sanatın yükselmesini sağlamak" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından bu yıl yaşam boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Turgay Tanülkü ve Selma Güneri'ne ödülleri takdim edildi. Bu yıl Emek Ödülü'ne layık görülen Metin Devrim, Sırma Bradley'e takdim edildi. Türk Sinemasına Katkı Ödülü ise Şükrü Avşar'a takdim edildi.
Festivali'nin açılış filmi '72. Koğuş' oldu. Filmin başrol oyuncusu Kerem Alışık da açılışta yer aldı. Malatya Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki alışım töreninde Alışık, Turgay Tanülkü'ye 'Onur Ödülü'nü takdim etti.
Kerem Alışık ile fotoğraf çektirme ve imza alma yarışına giren Malatyalılar "Kerem Alışık seni çok seviyoruz. Sen gönlümüzün en güzel yerindesin, Malatya'mıza hoş geldin'' tezahüratlarıyla uğurladı. Alışık, duygularını "Sevgi en güzel ödül. Bu ödülü tüm kalbimde, başımın üstünde taşıyorum" dile getirdi.
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