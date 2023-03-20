"KAPTANLIK HAYALLERİM ARASINDAYDI"
Kerem, takımdaki kaptanlardan biri olduğu için gurur duyduğunu söyledi.
Kaptanlardan biri olduğunu öğrendiği gün uyuyamadığını anlatan Kerem, "Galatasaray'a ilk geldiğim zaman büyük hayallerim vardı. Şampiyonluk yaşayabilmek, efsaneler arasına girmek, kaptanlık rütbesine ulaşabilmek benim için hayallerimin ötesindeydi. Hayallerimi tek tek gerçekleştirmeye devam ediyorum. Hayallerim hiçbir zaman bitmiyor, her zaman üzerine bir şey daha koyuyorum, bir not daha ekliyorum. Kaptanlık da hayallerim arasındaydı. Bunu gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.