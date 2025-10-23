Kerem Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK"

Geçen maç da söyledim, önemli olan kazanmak. Ben de gol attığım için, takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın yüreklerine sağlık. Biz de sahada en iyi şekilde performans göstermeye çalışıyoruz.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Zamana ihtiyacımız var. Maç maç, adım adım daha iyi olacağız. Taraftarımız bize o hissi verince, desteği verince sahada hissedince daha farklı oluyoruz. O hırsı hem biz hem taraftarımız gösterdi.