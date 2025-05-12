Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 26 gole direkt katkıda bulunarak kariyer rekorunu geliştirdi.
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Benfica'da sergilediği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon skora verdiği katkıyla takımını taşımaya devam ediyor.
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Milli futbolcu, ligde bu hafta da fileleri havalandırarak takımının şampiyonluk umudunu son haftaya taşımasına yardımcı oldu.
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Lider Sporting Lizbon’la aynı puanda yer alan Benfica, 33’üncü haftada karşılaştığı ezeli rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
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Derbide takımının beraberlik golünü kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 gol, 10 asiste imza atarak 26 gole doğrudan katkıda bulundu ve kariyer rekorunu geliştirdi.
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Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, teknik direktörü Bruno Lage’nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
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Aktürkoğlu, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda Galatasaray’da tüm kulvarlarda 23'er gole doğrudan katkı sağlamıştı.
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Başarılı futbolcu, sezonun son bölümünde rekorunu geliştirmeyi ve şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.