Kerebiç tatlısı nasıl yapılır? MasterChef kerebiç tatlısı tarifi nedir?

KEREBİÇ TATLISI NASIL YAPILIR?

Kerebiç, içli köfte şeklinde getirilerek oluşturulan bir tatlıdır. İçi için, Antepfıstığı veya ceviz kullanılır. Kerebiç, hassas bir durumda kızarmış olmamalıdır.

Kreması, çöven otu kökleri bir gece boyunca suda bekletildikten sonra, 5 saat boyunca kaynatılarak elde edilir. Bu işlem sonucunda yeşil su köpürene kadar çırpılır. Daha sonra köpüğe bol miktarda şeker eklenerek kıvamı arttırılır.

Hazırlanan köpük, içli köfte şeklinde yapılan kerebiçlerin üzerine eklenir. Üzerlerine tarçın serpilerek servis edilir.