Kene nasıl çıkartılır

Öncelikle kene çıkartılırken cımbız kullanılmalıdır. Cımbız çok ince bir yapıya sahip olmalıdır. Cımbız ile kuvvetli bir şekilde tutup yavaş yavaş çekilmelidir. Daha sonra bu bölgeye temizlenmesi için alkol sürülmelidir. Eğer bu konu hakkında detaylı bilgiye sahip değilseniz ve kendinize güvenemiyorsanız hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir.

Kene nedir?

Kene, vücuda yapışan bir örümcek çeşididir. Deriye yapışınca kişideki kanı emerler ve vücutta zehir bulunuyor ise vücuda aktarırlar. Birçok çeşit kene vardır. Bunların hepsi zararlı yapıya sahip değildir. Bu yazımızda kene nedir konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise kene nasıl çıkarılır gelin beraber inceleyelim.

Kene nasıl çıkarılır?

Kene çıkarmak oldukça hassas yapılması gereken bir iştir. Peki, nasıl çıkarılır? Öncelikle şunu belirtelim asla el ile çıkarılmaması gerekir. En doğru ve basit yöntem ince uçlu bir cımbız ile keneyi çıkartmaktır. Kene cımbızın ucu ile sağlam bir şekilde tutulur ve daha sonra yavaş yavaş çekilir. Kopmamasına dikkat edilmelidir. Kene çıkarılır çıkarmaz bu bölgeye alkol veya kolonya dökülür.

Kene çıkarılması yardımcı araç

Kene çıkarılması için genelde cımbız kullanılır. Fakat cımbız olmadığı durumlarda keneyi çıkarmak için başka alet bulunur. Kenelerin çıkarılması için yardımcı araç aşağıdaki gibidir

Cımbız yerine pense kullanılabilir. Pense ile kene salam bir şekilde kavranır ve tutulur. Daha sonra yavaş bir şekilde deriden ayrılması sağlanır. Bunu yaparken kenenin kopmamasına çok dikkat etmemelisiniz. Kene çıkarırken kenenin dikey bir şekilde olmasına dikkat etmelisiniz.

Kene çıkarma yöntemleri

Birçok çeşit kene çıkarma yöntemi bulunmaktadır. Şimdi sizlere kene nasıl çıkarılır bu konuyu ayrıntılı şekilde anlatacağız. İşte kene çıkarma yöntemleri aşağıdaki gibidir

Cımbız ile çıkarmak

Cımbız ile kene çıkartmak için keneyi cımbızla sıkıca tutun. Daha sonra keneyi dikey bir şekilde tutarak keneyi ciltten yavaş bir şekilde ayırın.

Kene kartı ile çıkarmak

Kene kartı ile keneyi çıkarmak için kene kartını cilde düz bir şekilde koyun ve kartın yan kısmını keneye doğru ittirin. Daha sonra bu hareketler ile kenenin deriden ayrılmasını saplatın. Bunun mutlaka dikkatli ve yavaş bir şekilde yapmalısınız

Kene kementi

Kene kementi kene çıkarmak için sık kullanılmaktadır. Bununla kene çıkarmak için kementin ilmiğini kenenin üzerine tam geçirmek çok önemlidir. Tam üzerinde olduğu zaman kementini daraltın ve yavaş yavaş kaldırın. Bu şekilde kene rahat bir şekilde çıkacaktır. Mutlaka dikkatli ve yavaş bir şekilde hareket edilmelidir. Kenenin bir kısmı koparsa mutlaka sağlık kuruluşuna gidilmelidir.