Kene ısırığı anlaşılan bir durumdur. Kene ısırdığında ciltte kızarıklık, döküntü, morarma, şişlik, üşüme, halsizlik ve vücutta ateş meydana gelebilir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir.

Kene nedir?

Kene, vücuda yapışan birçok çeşidi bulunabilen bir parazittir. Her kene aynı değildir. Birçok çeşidi olduğu için bazılarının vücuda zararı olurken bazıları tamamen zararsızdır. Bu yazımızda kene nedir konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise kene nasıl bulaşır konusuna gelelim ve bu konuya birlikte göz gezdirelim.

Kene nasıl bulaşır?

Kene ısırması tehlikeli bir rahatsızlık olabilmektedir. Nasıl bulaşır? Diye soracak olursanız piknik alanlarında, ormanlık alanlarda çok bulunur. İnsanın derisine yapışır ve kendinde olan zehri 24 saat içerisinde insan vücuduna bulaştırır. Bu sebeple çok dikkatli olunmalıdır. Eğer kene yapıştığını fark ederseniz hemen en yakın sağlık kuruluşuna vakit kaybetmeden gitmeniz gerekmektedir. Çünkü 24 saat sonra kene zehirlenmelere yol açabilir. Kendinde olan zehri vücuda bulaştırması 24 saati bulmaktadır.

Kene olduğu nasıl anlaşılır?

Kene çok tehlikeli sayılmaktadır. Şimdi sizlere kene olduğu nasıl anlaşılır konusunda bilgiler aktaracağız. Aslında kene olduğunu anlamak çok zor değildir. Eğer ki ormanlık alanlara ve piknik alanlarına gitti iseniz belirtilerde var ise büyük olasılıkla kenedir. İşte kene olduğu nasıl anlaşılır konusu aşağıdadır

Vücut ısısında birden meydana gelen artış

Baş bölgesinde geçmeyen ağrı

Vücutta bulunan halsizlik ve yorgunluk

Cilt altında meydana gelen kanamalar

Gözlerde kızarıklık oluşması

Üşüme ve terleme

Kene nasıl çıkarılır?

Kene çıkarmak için genelde çok ince uca sahip cımbız tercih edilir. El ile kene çıkarmak çok riskli ve tehlikelidir. Eğer kene el ile çıkartılmaya kalkılır ise kenenin bir parçasının ciltte kalma olasılığı çok büyüktür. Bu iş uzman kişiler tarafından cımbız ile çıkarılmalıdır. Uzman olmayan kişiler tarafından yapılması da uygun değildir. Çünkü inanılmaz tehlikeli bir durumdur ve zehirlenmelere ve hatta ölümlere yol açabileceği akıllardan çıkmamalıdır. Kene nasıl çıkartılır konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi gelelim her kene zehirli midir konusuna. O halde buyurun birlikte göz gezdirmeye ne dersiniz?

Her kene zehirlimi?

Her kene zehirlimi? Bu konu vatandaşlar tarafından çok merak edilmektedir ve kafa kurcalamaktadır. Hemen bu konu hakkında detaylı bilgileri sizlere aktaralım. Her kene zararlı değildir. Aslında zehirleyici virüs doğrudan kenede olmaz. Önceden hayvanlara yapışmış olan keneler virüsleri kendilerinde toplarlar. Bu sebeple insanlara yapıştıklarında zehirleyip hatta öldürebilirler.