Kene ısırığı anlaşılan bir durumdur. Kene ısırdığında ciltte kızarıklık, döküntü, morarma, şişlik, üşüme, halsizlik ve vücutta ateş meydana gelebilir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir.
Kene nedir?
Kene, vücuda yapışan birçok çeşidi bulunabilen bir parazittir. Her kene aynı değildir. Birçok çeşidi olduğu için bazılarının vücuda zararı olurken bazıları tamamen zararsızdır. Bu yazımızda kene nedir konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise kene nasıl bulaşır konusuna gelelim ve bu konuya birlikte göz gezdirelim.
Kene nasıl bulaşır?
Kene ısırması tehlikeli bir rahatsızlık olabilmektedir. Nasıl bulaşır? Diye soracak olursanız piknik alanlarında, ormanlık alanlarda çok bulunur. İnsanın derisine yapışır ve kendinde olan zehri 24 saat içerisinde insan vücuduna bulaştırır. Bu sebeple çok dikkatli olunmalıdır. Eğer kene yapıştığını fark ederseniz hemen en yakın sağlık kuruluşuna vakit kaybetmeden gitmeniz gerekmektedir. Çünkü 24 saat sonra kene zehirlenmelere yol açabilir. Kendinde olan zehri vücuda bulaştırması 24 saati bulmaktadır.
Kene olduğu nasıl anlaşılır?
Kene çok tehlikeli sayılmaktadır. Şimdi sizlere kene olduğu nasıl anlaşılır konusunda bilgiler aktaracağız. Aslında kene olduğunu anlamak çok zor değildir. Eğer ki ormanlık alanlara ve piknik alanlarına gitti iseniz belirtilerde var ise büyük olasılıkla kenedir. İşte kene olduğu nasıl anlaşılır konusu aşağıdadır
Kene nasıl çıkarılır?
Kene çıkarmak için genelde çok ince uca sahip cımbız tercih edilir. El ile kene çıkarmak çok riskli ve tehlikelidir. Eğer kene el ile çıkartılmaya kalkılır ise kenenin bir parçasının ciltte kalma olasılığı çok büyüktür. Bu iş uzman kişiler tarafından cımbız ile çıkarılmalıdır. Uzman olmayan kişiler tarafından yapılması da uygun değildir. Çünkü inanılmaz tehlikeli bir durumdur ve zehirlenmelere ve hatta ölümlere yol açabileceği akıllardan çıkmamalıdır. Kene nasıl çıkartılır konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi gelelim her kene zehirli midir konusuna. O halde buyurun birlikte göz gezdirmeye ne dersiniz?
Her kene zehirlimi?
Her kene zehirlimi? Bu konu vatandaşlar tarafından çok merak edilmektedir ve kafa kurcalamaktadır. Hemen bu konu hakkında detaylı bilgileri sizlere aktaralım. Her kene zararlı değildir. Aslında zehirleyici virüs doğrudan kenede olmaz. Önceden hayvanlara yapışmış olan keneler virüsleri kendilerinde toplarlar. Bu sebeple insanlara yapıştıklarında zehirleyip hatta öldürebilirler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!