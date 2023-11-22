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        Haberler Gündem Güncel Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü! - En son haberler

        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesin pusu kurup öldürdü!

        Adana'da cinayetten girdiği cezaevinden 6 ay önce denetimli serbestlikle çıkan bir kişi, pusu kurup üvey annesini öldürdü. Katil zanlısı saldırıda babasını da yaraladı. Jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:13 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:22
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          Adana'da 6 ay önce cinayetten girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen İ. Babat (38), sık sık tartıştığı babası Rifat (62) ile üvey annesi Hürü Babat'ın (52) bulunduğu otomobile tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı.

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          DHA'da yer alan habere göre saldırıda Hürü Babat hayatını kaybetti, Rifat Babat ise yaralandı.

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          Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesinde meydana geldi. 16 Ocak 2018´de emekli uzman çavuş olan bacanağı Nuri Özdemir´i (49) tabancayla öldürüp, tutuklanan İsmail B., 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbestlikle tahliye edildi. İsmail B., kendisiyle görüşmek istemediği iddia edilen babası Rifat ve üvey annesi Hürü Babat ile sık sık tartışma yaşadı.

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          Bu nedenle çifte husumet besleyen İsmail B., yanına aldığı tabanca ve av tüfeğiyle evlerine giden yolda beklemeye başladı. Babasının otomobilini gören İsmail B. önce av tüfeğiyle, fişeğin bitince de tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı.

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          HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

          Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Rifat ve Hürü Babat çifti, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

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          Tedaviye alınan yaralılardan Hürü Babat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Babat´ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Rifat Babat´ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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          SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

          Öte yandan firari İsmail B.'nin, pusudan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. İsmail B., yayınladığı görüntüde, "İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın" dediği görüldü.

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          Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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