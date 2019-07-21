Giresun'da, merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, geçen hafta ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin Sadık Şenel’e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri bahçe sahipleri F.Ş. ve oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözlü taciz ettiğini ileri sürdü. F.Ş., Sadık Şenel’i balta ile öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini bir varilin içinde yaktığı yönünde ifade verdi. Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürüyor.