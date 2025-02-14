Kendirci kardeşler'den 14 Şubat sürprizi

Unutulmaz şarkıların söz yazarı Hakkı Yalçın'ın arşiv niteliği taşıyan 'Hakkı Yalçın Şarkıları, Vol.1' albümü birbirinden dev sanatçıların yorumuyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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Albümdeki şarkıların tüm sözlerini Hakkı Yalçın’ın yazdığı, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Niran Ünsal, Ayla Çelik, Serdar Aslan, Ferda Anıl Yarkın, Ozan Özkök, Ceyhun Çelikten, Selami Şahin, Sinan Özen, Gökhan Tepe gibi usta müzisyenlerin bestelediği eserlerden oluşan 'Hakkı Yalçın Şarkıları, Vol.1' listeleri altüst etmeye aday. Birbirinden usta isimlerin en hit şarkıları seslendirdiği albümün çıkış şarkısı ise Şahin & Zeliha Kendirci kardeşlerin yorumuyla 'Melekler İmza Topluyor' oldu.

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Müzik dünyasının yükselen yıldızları Şahin ve Zeliha Kendirci kardeşler 'Melekler İmza Topluyor' şarkısı ile yaptıkları sürpriz düet ile çok iddialı. İlk olarak 2011 yılında Alişan’ın yorumuyla herkesin gözdesi haline gelen şarkı bu kez Şahin ve Zeliha Kendirci kardeşlerin güçlü ve duygulu vokalleriyle herkesi büyüleyecek.