Kendi kalesine hat-trick!

Yeni Zelandalı Meikayla Moore, ABD ile oynadıkları maçta büyük talihsizlik yaşadı. Moore, karşılaşmanın ilk 35 dakikasında kendi kalesine 3 gol attı!

39. dakikada oyundan çıkan 25 yaşındaki Moore, gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı oyuncu yedek kulübesinde de ağlamaya devam etti.