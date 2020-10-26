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Söz ve müziği şarkıcı Kenan Yılmaz'a ait olan şarkının düzenlemesi de yine sanatçının imzasını taşıyor. Kenan Yılmaz, konuyla ilgili şunları söyledi:

'Uyan', yedi sene önce yazdığım ve kimseye vermeye kıyamadığım şarkılarımdan. Şarkının oluşması için gerekli tüm evreleri tek başıma gerçekleştirdim. Söz yazarlığından düzenlenmesine, mix ve mastering işlemlerine kadar nakış işler gibi işledim. Şarkı, kalp kırıklıkları yaşamış insanların hayatlarından izler taşıyor. Umutsuzluğa kapılmak yerine, 'Ayağa kalkın ve uyanın' diyorum.

Kenan Yılmaz kimdir?

Kenan Yılmaz şarkıcı ve prodüktör olarak tanınmaktadır. 1980 yılında Almanya'da doğan Kenan Yılmaz, ilk solo albümünü (Sarhoş Balık) 2010 yılında yayınlamıştır. Reklam, dizi ve sinema filmlerine müzik yapmış, "Canım Kardeşim" adlı çizgi filmin müzikleriyle ve bestelediği çocuk şarkılarıyla dikkat çekmiştir.

Melihat Gülses ile bir araya gelerek seslendirdiği, aynı zamanda söz ve müziğini yazdığı "Can" isimli şarkısı en sevilen düetler arasına girdi. 2017 yılında kendi yapım şirketini açan Kenan Yılmaz, yayınladığı çalışmalar ile önemli başarılara imza attı. 2019 yılında "Benimle Söyle" adlı televizyon programında jüri üyeliği yaptı.