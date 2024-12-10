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        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız'dan M.City açıklaması - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'dan M.City açıklaması

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 21:41 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:41
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        Kenan Yıldız'dan M.City açıklaması!
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        İtalyan devi Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, Manchester City ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

        MANCHESTER CİTY AÇIKLAMASI

        Maçın harika geçeceğini düşünen 19 yaşındaki futbolcu, "Bunu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Her maçta olduğu gibi bu maça da iyi hazırlandık. Bu maçtan olumlu bir sonuç almayı umuyoruz." dedi.

        Juventus formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Kenan Yıldız, 4 gol 3 asist üretti.

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