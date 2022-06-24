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Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Ağrı’nın Sesi gazetesinin geleneksel olarak düzenlediği “yılın enleri” ödül töreninde “Yılın en başarılı iş insanı” seçildi.

“BÜYÜK ONUR VE MUTLULUK”

Ağrılıların oylarıyla belirlenen ödüllerde en yüksek oyu alan Tekdağ, konuşmasında “Geleneksel hale gelen ve yakından takip ettiğimiz yılın enleri ödüllerinde plaket almaya layık gören hemşerilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Büyük onur ve mutluluk duydum. Gazetemize de üstlendiği önemli görev ve sorumluluklar için tekrar teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum” dedi.

“MARKALAŞMIŞ PLATFORMLAR”

Gazetenin, ödüle ilişkin haberinde Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ için, “Yönettiği medya grubu bünyesinde bulunan Habertürk başta olmak üzere ulusal medyamızda önde gelen ve markalaşmış platformlara imza attı” ifadelerine yer verildi.