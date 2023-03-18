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Kenan Tekdağ ve Can Ailesi, Ekrem Çelebi’ye taziye ziyaretinde bulundu

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Can Holding Yöneticileri Kemal ve Cemal Can, 24. Dönem Milletvekili Aydın Ayaydın, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’ye, annesinin vefatı dolayısı ile taziye vermek üzere Ağrı'nın Patnos ilçesine gitti.

Giriş: 18.03.2023 - 19:47 | Güncelleme: ABONE OL
Kenan Tekdağ ve Can Ailesi, Ekrem Çelebi’ye taziye ziyaretinde bulundu
HABERTURK.COM

Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin 16 Mart akşamı hayatını kaybeden annesi Emetullah Çelebi için yurdun dört bir yanından taziye ziyaretleri sürüyor. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Can Holding Yöneticileri Kemal ve Cemal Can, 24.Dönem Milletvekili Aydın Ayaydın, İstanbul’dan Patnos’a geçerek Çelebi’ye taziye dileklerinde bulundular.

Taziyede bulunan cemaati selamlayan Tekdağ, “Hepimizin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin” dedi.

24.Dönem Milletvekili Aydın Ayaydın ise “Öğrendiğinde üzüntü duydum. Ekrem Bey'le aynı dönem birlikte parlamentoda görev yaptık. Ben de Mardinliyim ve bu bölgenin insanıyım. Merhumeye Rabbimden rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tekdağ ve heyeti taziye sonrasında Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul’a hareket etti.

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