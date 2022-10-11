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AK Parti Sakarya Milletvekili, eski şampiyon motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğluna motosiklet sürdürdüğü görüntülerle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sofuoğlu’nun 560 cc’lik motosiklete tek başına bindirdiği oğlunun motosikleti ustalıkla kullandığı görülüyor.

Minik sürücünün kendi boyundan katbekat büyük araca hakimiyeti hayran bıraksa da, çoğu kullanıcının tepkisini çekti. Sofuoğlu, sürüşün tehlikesine dikkat çeken kullanıcılara yanıtı ise "Kimse bizim çocuğumuzu bizden daha çok sevip, düşünüp, koruyamaz" şeklinde oldu.

KENAN SOFUOĞLU HAKKINDA

1983 Sakarya doğumlu olan Kenan Sofuoğlu, motosiklet tamircisi bir babanın oğlu. Bu nedenle motosiklet ile çocuk yaşta tanışan Sofuğlu, 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu oldu. Sofuoğlu’nun, görüntülerini paylaştığı 3 yaşındaki oğlu Zayn’ı motor sporcusu olarak yetiştirmeyi hedeflediği biliniyor. Aktif sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Sofuoğlu, halen AK Parti Sakarya Milletvekili.