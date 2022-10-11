Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırmasıyla tartışma yarattı

5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan, aktif sporu bıraktıktan sonra siyasete atılıp halen AK Parti Sakarya Milletvekilliği görevini sürdüren Kenan Sofuoğlu, bu kez 3 yaşındaki oğlunun görüntüleri ile gündemde. Oğlunun 560 cc’lik motosikleti tek başına kullandığı anları paylaşan Sofuoğlu, hem hayranlık belirten hem de tepki içeren yanıtlar aldı.

11.10.2022 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırmasıyla tartışma yarattı
HABERTURK.COM

AK Parti Sakarya Milletvekili, eski şampiyon motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğluna motosiklet sürdürdüğü görüntülerle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sofuoğlu’nun 560 cc’lik motosiklete tek başına bindirdiği oğlunun motosikleti ustalıkla kullandığı görülüyor.

Minik sürücünün kendi boyundan katbekat büyük araca hakimiyeti hayran bıraksa da, çoğu kullanıcının tepkisini çekti. Sofuoğlu, sürüşün tehlikesine dikkat çeken kullanıcılara yanıtı ise "Kimse bizim çocuğumuzu bizden daha çok sevip, düşünüp, koruyamaz" şeklinde oldu.

KENAN SOFUOĞLU HAKKINDA

1983 Sakarya doğumlu olan Kenan Sofuoğlu, motosiklet tamircisi bir babanın oğlu. Bu nedenle motosiklet ile çocuk yaşta tanışan Sofuğlu, 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu oldu. Sofuoğlu’nun, görüntülerini paylaştığı 3 yaşındaki oğlu Zayn’ı motor sporcusu olarak yetiştirmeyi hedeflediği biliniyor. Aktif sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Sofuoğlu, halen AK Parti Sakarya Milletvekili.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ara tatil tarihi belli oldu!
Ara tatil tarihi belli oldu!
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gözler TOKİ kura sonuçlarında!
Gözler TOKİ kura sonuçlarında!
TOKİ arsa başvuruları başladı!
TOKİ arsa başvuruları başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.