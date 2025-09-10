Habertürk
        Kenan Sipahi: Hedefimize daha ulaşmış değiliz

        Kenan Sipahi: Hedefimize daha ulaşmış değiliz

        A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Kenan Sipahi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yapacakları yarı final maçının çok sert geçeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 19:47 Güncelleme: 10.09.2025 - 19:47
        "Hedefimize daha ulaşmış değiliz"
        Milli basketbolcular Kenan Sipahi ile Ömer Faruk Yurtseven, ay-yıldızlı ekibin Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        EuroBasket 2025'te 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldikleri için gururlu olduklarını dile getiren Kenan, "İşin en önemli tarafı geliyor çünkü final oynamak istiyoruz. Hedefimize daha ulaşmış değiliz. Önümüzdeki bir 40 dakika var. İnşallah en iyi şekilde değerlendirip sonuca ulaşan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

        Yunanistan'ın fiziksel olarak güçlü bir takım olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki oyun kurucu, "Antetokounmpo kardeşler çok blok kovalıyorlar. Bizim daha iyi şutörlerimiz var. Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum. Yunanistan, bu turnuvada bizden daha tecrübeli sayılabilecek ikinci takım. Bu sertliğe karşılık vermemiz gerekiyor. İnşallah bunu başarırız. Alperen'den dolayı hepimiz çok boş kalıyoruz. Alperen ve Larkin'den dolayı bazı takımlar bizi riske edebiliyor. Yunanistan da aynı şekilde bir yola başvurabilir. İnşallah şutları sokarız. Daha önce soktuk. İnşallah böyle devam eder." şeklinde görüş belirtti.

        ÖMER FARUK: KİM DAHA İYİ FORMDA VE RİTİMDEYSE O KAZANACAK

        Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, Yunanistan'dan daha hazır bir takım olduklarını dile getirdi.

        Yarı final maçına konsantre olduklarını vurgulayan 27 yaşındaki pivot, "Herkes bundan sonraki sürecin bizim için hedef olduğunun farkında. Kim daha iyi formda ve ritimdeyse o kazanacak. Öyle bir safhadayız. Daha hazır bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Savunmadaki sertliğimizi kaybetmememiz bizim için çok önemli. Yarı finali geçip finale gitmek herkesin önceliği." diye konuştu.

        Yunanistan'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun büyük bir güç olduğunun altını çizen Ömer Faruk, "Onu durdurmak bizim işimizin büyük bir bölümü olacak. Bizim de onların durdurması gereken büyük silahlarımız var. Şu ana kadar Alperen'in oyunundan bayağı verim aldık. Dışarıdan attığımız şutlardan da iyi verim aldık. Alperen'in hücum gücü ve Larkin'in bize oluşturduğu açılar bize bayağı yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
