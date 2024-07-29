Kenan Işık öldü mü, hastalığı neydi? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan Işık hayatı milyonların gündeminde. Yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz isim son 10 yıldır komadaydı. 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Bu zamana kadar çok sayıda tiyatro oyunu yazan Kenan Işık'ın sağlık durumuyla alakalı son dakika açıklama bugün geldi. Peki Kenan Işık öldü mü? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kenan Işı hayatı
- 1
Türkiye’nin sevilen isimlerinden biri olan Kenan Işık hayatı ile merak konusu oluyor. Spor sonrasında saunada geçirdiği kaza sonrası yatağa bağlı yaşamını sürdüren Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde komaya girmişti. Ünlü sunucu komaya girmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Peki Kenan Işık öldü mü? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kenan Işık hayatı ve biyografisi
- 2
KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ?
Kenan Işık yaşamını yitirdi. 'Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan Kenan Işık', Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir evinde tedavi görüyordu.
- 3
KENAN IŞIK KİMDİR?
1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı.
Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.
NE OLMUŞTU?
21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet bitkisel hayatta olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam ediyordu.
Beyin kanaması geçirdikten sonra 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık'ın 76 yaşında vefat ettiği bildirildi.
-