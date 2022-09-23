"LEYLA İÇ ANADOLU, LALİN KARADENİZ"

Ünlü oyuncu ayrıca, "Leyla bildiğiniz İç Anadolu kızı oldu. Birazdan bozlağa dönecekmiş gibi ağlıyor. Neşet Ertaş türkü söyleyecekmiş gibi hissediyorsun. Lalin ise daha çok Karadenizli gibi duruyor" ifadelerini kullandı.