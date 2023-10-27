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        Haberler Müzik Kenan Doğulu'dan Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marş 'İkinci Yüzyıl' - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu'dan Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marş 'İkinci Yüzyıl'

        Kenan Doğulu'nun Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel bestelediği 'İkinci Yüzyıl' adındaki marşı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:24
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        'İkinci Yüzyıl' yayınlandı
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        Kenan Doğulu, Cumhuriyetin 100'üncü yılında sözü ve bestesi kendisine ait olan 'İkinci Yüzyıl' adlı bir marş besteledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Tüm dijital platformlarda yerini alan 'İkinci Yüzyıl' adlı marşın sözleri ise şöyle;

        Merhaba güzellikler yurdu

        Uygarlıkların doğduğu

        Kardeşliğimiz kazansın hep

        Yurtta sulh cihanda sulh

        Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

        Kalplerin beraber attığı

        Halkların bir olduğu

        Rengarenk insanınla

        Ne güzelsin Türkiye

        Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

        Ayyıldızlı şarkılar yazıp

        Söylüyoruz göklere

        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        Yeri göğü inletiriz Türkiye

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        Kutlu olsun ikinci yüzyıl

        Huzurlu olsun bütün anneler

        Bereketi topraktan

        Cesareti Ata’dan

        Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

        Dalgalan şanlı bayrağım

        Gölgende hep özgürlük olsun

        Ayyıldızlı şarkılar yazıp

        Söylüyoruz göklere

        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        Kutlu olsun ikinci yüzyıl

        Mutlu olsun bütün çocuklar

        Dünyayı kendine

        Hayran etsin gençlerim

        Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

        Masmavi gözleriyle

        Yarınları gören

        Atatürk'ün izinde

        Ayyıldızlı şarkılar yazıp

        Söylüyoruz göklere

        Yeri göğü inletiriz Türkiye

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        #Kenan Doğulu
        #İkinci Yüzyıl

        BURÇLAR

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