Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kemer'de kuvvetli fırtına: Tatilcilerin panik anları | Son dakika haberleri

        Kemer'de kuvvetli fırtına: Tatilcilerin panik anları

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, kısa süreli etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle iskeledeki şezlonglar suya düştü, plajdaki şemsiyeler uçtu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan bazı tatilciler kısa süreli panik yaşadı. Bazı tatilciler de hızlıca otele döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Antalya'nın Kemer ilçesinde kısa süreli yağışın ardından sahilde fırtına etkili oldu.

        • 2

          Kuvvetli fırtına nedeniyle sahil bandındaki bazı plajlarda şezlong, şemsiyeler ve tenteler uçuştu.

        • 3

          İskelelerdeki şezlonglar da rüzgarın etkisiyle suya düştü. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan bazı tatilciler kısa süreli panik yaşadı. Bazı tatilciler de hızlıca otele döndü.

        • 4

          Otel çalışanları, sürüklenen şezlongları yüzerek kıyıya çıkardı. Fırtına nedeniyle bazı otellerin plajlarında hasar oluştu.

        • 5

          Olay anı, Deniz Caddesi'ndeki bir otelin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

          Görüntülerde, aniden bastıran yağış ve fırtınayla denizde dalga oluşması, fırtına nedeniyle otelin iskelesindeki şezlongların denize savrulması, ağaçların sallanması, kopan parçaların uçuşması ve sahildeki tatilcilerin otele koşması yer alıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Ankara'da iki ayrı silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Ankara'da iki ayrı silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        Habertürk Anasayfa