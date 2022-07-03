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Kemal Sunal vefatının 22. yılında anılıyor. Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri

Ali Sunal: Benim melek babam...

Ali Sunal, babası Kemal Sunal'ın vefatının 22. yılını duygusal bir paylaşımla andı. Sunal, gönderisinde "Tarifsiz bir özlem içindeyim. İyi ki bu dünyadan geçmişsin, bize eserlerini bırakmışsın. Torunların, seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum, yattığın yer incitmesin benim melek babam..." ifadelerini kullandı 

03.07.2022 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ardında bıraktığı "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de henüz 55 yaşındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etmişti. Türk sinemasının usta oyuncusu, vefatının 22. yılında anılıyor.

  • Merhum sanatçının kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

  • "TARİFSİZ BİR ÖZLEM İÇİNDEYİM"

    Ünlü oyuncu, babası Kemal Sunal ile sünnet düğününde çekilen bu fotoğrafını yayınladı. Ali Sunal, duygularını "Bugün yanımızdan gitmenin 22. yılı... Tarifsiz bir özlem içindeyim babam... İyi ki bu dünyadan geçmişsin, bize eserlerini bırakmışsın. Şimdi torunların, seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum, yattığın yer incitmesin benim melek babam…" sözleriyle dile getirdi.

  • "BUGÜN İLK DEFA SANA GELEMİYORUM"

    Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da eşinin veratının 22. yılını "Kemal'ciğim 1 sene daha geçti... Biz yine hiç ayrılmadık. Bugün ilk defa sana gelemiyorum ama hep yanımdasın bunu biliyorsun değil mi? Çok özlüyorum çok..." sözleriyle andı.

  • Merhum sanatçı, ayrıca ölümünün 22. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

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