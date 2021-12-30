CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenlerle gerçekleştirdiği görüşmeden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istediği randevu talebiyle ilgili açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yapıtığı açıklamada, randevu talebine dönülmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13.00'te görüşmek üzere."