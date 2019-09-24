2. Sayfa programına konuk olan Kemal Doğulu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Doğulu'nun açıklamalarından satırbaşları:

-Menajerim tarafından 500 bin TL dolandırıldım.

-Antalya’da bir organizasyon vardı, fırtına çıktığı için sahne alamadım. Menajerim, mekanın sahibine gidip 'Kemal bey çıkmadı ama parasını istiyor' demiş.

-Mekânın sahibi arkadaşım. Beni aradı, 'Böyle bir şey var doğru mu?' diye sordu. Yıllardır bu şekilde yapıyormuş.

-Çalıştığım kanalda tanıştım bu kişiyle, şoförlüğümü yapıyordu. Çok sevdim, kardeşim gibi gördüm önce asistanım sonra da menajerim yaptım. 1-1,5 yıl kadar yaptı bu işi.

-Sürekli çalışıyordum, ama bir şekilde para alamıyordum. Hep mekanlar suçluymuş gibi lanse ediyordu. Halbuki paraları almış ama ‘almadım’ demiş.

-Ben ona çok güvendim, kardeşim gibi seviyordum. O da bana bunu yaptı.

-Daha önce de en yakın arkadaşım dediğim kişi cüzdanımdan 4 bin TL para çaldı.