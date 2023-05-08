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Kemal Derviş kimdir, kaç yaşındaydı? Kemal Derviş neden vefat etti, nereliydi?

Kemal Derviş kimdir, kaç yaşındaydı? Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatı

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti. 2001 ekonomik krizinin ardından Ecevit Hükümeti tarafından Türkiye'ye getirilen Kemal Derviş 2001-2002 yıllarında görev aldı. Gelen acı haberin ardından "Kemal Derviş kimdir, kaç yaşındaydı?" soruları gündeme geldi. İşte Kemal Derviş hayatı...

Giriş: 08.05.2023 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2001-2002 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Kemal Derviş 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ancak Kemal Derviş'in neden vefat ettiği ise henüz açıklanmadı. Peki, Kemal Derviş kimdir, kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte Kemal Derviş'in hayatı...

  • KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

    Kemal Derviş, Türk ekonomist ve siyasetçi. Dünya Bankası birinci başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı görevinde bulunan Derviş, bu görevlerde bulunan tek Türk oldu. 

    Babası Türk, annesi Alman vatandaşı olan Derviş, İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.

  • 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına giren Derviş, bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

  • EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

    2001 mali krizinin ardından Derviş Ecevit Hükümeti tarafından Türkiye'ye davet edildi. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak IMF ile müzakereleri yönetti. Hazırladığı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı kapsamında özellikle finans sisteminde önemli reformlara imza attı.

    Program kapsamında Türkiye sabit kur rejiminden dalgalı kura geçti.

    2002 Ağustos ayında dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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