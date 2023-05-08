EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI GÖREVİNİ ÜSTLENDİ
2001 mali krizinin ardından Derviş Ecevit Hükümeti tarafından Türkiye'ye davet edildi. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak IMF ile müzakereleri yönetti. Hazırladığı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı kapsamında özellikle finans sisteminde önemli reformlara imza attı.
Program kapsamında Türkiye sabit kur rejiminden dalgalı kura geçti.
2002 Ağustos ayında dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti.