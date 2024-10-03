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        Haberler Spor Basketbol Kemal Danabaş: Dünyanın en büyük spor kulübüyüz - Basketbol Haberleri

        Kemal Danabaş: Dünyanın en büyük spor kulübüyüz

        Fenerbahçe Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük spor kulübüyüz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 20:39 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:39
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        "Dünyanın en büyük spor kulübüyüz"
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        Fenerbahçe Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Fenerbahçe Opet olarak Türkiye ve Avrupa'da kupa kazanmaya devam etmek istediklerini belirtti.

        Kemal Danabaş, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier ve oyunculardan Alperi Onar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Beşiktaş karşısında 79-63 kazandıkları FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "HİÇ TASVİP ETMEDİĞİZ OLAYLARDI"

        Danabaş, dün çok talihsiz olayların yaşandığını vurgulayarak, "Tribünlerdeki olaylar hiç tasvip etmediğimiz olaylardı. Bu olayların sonucunda maç bugüne ertelendi. Bu tip olayların olmaması lazım. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Buraya da bileğinin haklarıyla geldiler ama bir güç farkı vardı. Biz kalitemizi sahaya yansıttık." dedi.

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        İlk 3 periyodun beklediklerinden daha zorlu geçtiğini vurgulayan Danabaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz kalite olarak güçlü bir kadroya sahibiz. Avrupa ve Türkiye'de şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bu amaçla kadroyu kurduk. Beklediğimiz bir dirençte ve bizim kendi kalitemize yakışmayacak bir oyun oynadık fakat daha sonra açıldık. Bu çok normaldi. Bir lig maçı oynadık ve bu da ikinci maçımız. Takımımız hazır değil. Zaten 3 tane oyuncumuz son 3 gün içinde geldi. Bir antrenmanla maça çıkan oyuncularımız oldu. Daha iyi günler yaşayacağız. Daha iyi oyun oynayacağız. Bu kadronun kurulmasında bize her türlü desteği veren başkanımız Ali Koç'a ve yönetim kurulumuza da teşekkür etmek istiyorum."

        "DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ"

        FIBA Kadınlar Süper Kupa'da üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştıklarını dile getiren Kemal Danabaş, "Dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Bunun yanında da Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Şubesi benim tezime göre uzak ara takım sporları arasında tartışmasız en başarılı şube. Hedeflerimiz var. Bu hedeflerimiz doğrultusunda her zaman ayağımızı yere basarak devamlı çalışıyoruz. Daha çok zaferler yaşayacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyoruz. Tek üzüntüm böyle bir kupayı boş tribünler önünde kaldırmak." şeklinde konuştu.

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        GARNİER: "BİR AYDIR BU MAÇ İÇİN ÇALIŞIYORDUK"

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, çok özel bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Maç, ikinci güne ertelenince adaptasyonumuz daha zor oldu. İki takım da ilk yarıda bazı sorunlar yaşadı. İkinci yarıda maç açıldı. Günün sonunda kazandığımız için mutluyuz. Bir aydır bu maç için çalışıyorduk. Mutlu sonuca ulaştığımız için memnunuz." ifadelerini kullandı.

        Garnier, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin kalitesinin yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Türk kadın basketbolu için daha iyi bir ortam sunabilirdik. Burada daha güzel bir maç oynanabilirdi. Günün sonunda bu iki Türk takımının yer aldığı Süper Kupa karşılaşması, ligin kalitesini de gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ALPERİ ONAR: "SEZONA KUPAYLA BAŞLAMAK HEDEFLERİMİZDEN BİR TANESİYDİ"

        Takım kaptanı Alperi Onar, takım olarak daha yeni bir araya geldiklerini belirterek, "Yeni oyuncularla bir gün beraber idman yapabildik. Yeni üç oyuncu aramıza katıldı. Maçın başı bizim için zor oldu. Sezona kupayla başlamak hedeflerimizden bir tanesiydi. Yarıştığımız tüm kulvardaki kupaları kazanmak istiyoruz. Şu an vaktimiz var. Taraftarımız yanımızda olamadı. Bugünü biraz buruk yaşıyoruz. Yine de kazanarak başladığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.

        Kadronun her sene değiştiğine değinen Alperi, "Geçmişi arkamızda bırakmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız tecrübeleri yanımıza alıyoruz ama yaşadığımız mutlulukları kenara bırakıyoruz. Fenerbahçe, yarıştığı tüm kupalara talip olan bir kulüp. Burada olmamızın amacını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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