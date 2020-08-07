DOĞAYLA İÇ İÇE

Her yıl dünyanın farklı yerlerine seyahat ederek güneşin ve denizin keyifini çıkaran 40 yaşındaki manken, bu yıl Parisi ile birlikte Birleşik Krallık'ta bulunan doğa ile iç içe bir otelde vakit geçiriyor.