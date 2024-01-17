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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERLERİ! Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi -

        Ege Akersoy tahliye edildi

        "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" eylemi sonrası "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:49
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        Ege Akersoy tahliye edildi
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        İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönen İsmail Aydemir'e yumruku saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Ege Akersoy'la ilgili düzenlenen iddianameyi kabul eden mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenen yürüyüşün ardından evine dönerken İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Akersoy hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

        Beyoğlu'nda 1 Ocak'ta Refik Saydam Caddesi üzerinde kavga olduğu anonsu üzerine ekip talep edildiği anlatılan iddianamede, olay yerinde yapılan incelemede sanık Ege Akersoy'un müşteki İsmail Aydemir'e yumruk attığının tespit edildiği aktarıldı.

        İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, müştekinin yaralanmasının "mevcut tıbbi belgedeki arızasının kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu" kanaatinin bildirildiği kaydedildi.

        İddianamede ifadesine yer verilen müşteki İsmail Aydemir, olay günü Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin mitingine katıldığını belirterek, saat 11.00 sıralarında da mitingden ayrıldığını ifade etti.

        Yeşil renkli üzerine beyaz renkli Arapça harflerle bildiği kadarıyla "La ilahe İllallah Muhammeden Resullullah" yazan bayrak ile yürürken daha önce tanımadığı sanığın karşısına çıktığını dile getiren Aydemir, kendisine "Burası Türkiye sen ne biçim bir Türk vatandaşısın, sen tam bir Arap sevicisin." diyerek burnuna yumruk attığını anlattı.

        Aydemir, bunun üzerine yere düştüğünü ifade ederek, sanığın yere düştüğünde de kendisine vurmaya devam etmediğini belirtti.

        "SALDIRI TOPLUMUN BİR KESİMİNE KARŞI NEFRET UYANDIRACAK MAHİYETTE"

        İddianamede, söz konusu olayda sanığın kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müştekiye yönelik "Sen tam bir Arap sevicisin. Arap kültürünü savunuyor" söylemleriyle halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği kaydedildi.

        Sanığın eyleminin, kamuoyu tarafından yakından takip edilerek tepki gösterilen Filistin'de yaşanan olaylarla şehit haberleri gibi halk arasında infial uyandıran olaylarla ilgili yapılan bir miting sonrasında gerçekleştiğine vurgu yapıldı. İddianamede, sanığın bu eyleminin soyut tehlike suçu olmaktan çıkıp somut tehlike suçu haline geldiği belirtildi. Sanığı tanımayan ve sadece miting sonrası elinde bayrak taşıması nedeniyle saldırıya maruz kalan müştekiye yapılan saldırının, toplumun bir kesimine karşı nefret uyandıracak mahiyette olduğu vurgulandı.

        Olay sonrası görsel ve yazılı medyada gösterilen tepkiler dikkate alındığında eylemin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğunun kabulü gerektiği ifade edilen iddianamede, bu nedenle sanık Ege Akersoy'un, "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        SANIĞIN YARGILANMASINA 14 ŞUBAT'TA BAŞLANACAK

        İddianameyi kabul eden İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında, sanık Akersoy'a isnat edilen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunun vasfının değişme ihtimali nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

        Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 14 Şubat'ta yapılmasını kararlaştırdı.

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        #Ege Akersoy
        #gazze
        #Kelime-i Tevhid bayrağı
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