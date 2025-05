'Kel Diva' Zorlu PSM'de

MEHMET CEMİL İLE EDEBİYAT SUARE – BİR KADININ YAŞAMINDAN YİRMİ DÖRT SAAT – STEFAN ZWEIG // 5 MAYIS // TOUCHÉ BY N KOLAY // 19.30

Edebiyat, sinema, müzik ve görsel sanatların iç içe geçtiği interaktif meddahlık gösterisi Edebiyat Suare, Mehmet Cemil’in anlatımıyla sahnede. Seçilen bir roman üzerinden sanatın tüm dallarında iz süreceğimiz bu özel gecede, izleyici de anlatının parçası olacak. Edebiyatın büyüsü 5 Mayıs akşamı Zorlu PSM touché by N Kolay’da.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 5 MAYIS // %100 STUDIO // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’da kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

KEL DİVA // 6 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı “Kel Diva”, 6 Mayıs’ta Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Aksel Gürel, fanustan çıkmaya çalıştığı tek kişilik gösterisi "Soramazsın" ile 6 Mayıs'ta touché by N Kolay'da sahne alıyor.

SONAR İSTANBUL 2025 // 9-10 MAYIS // ZORLU PSM // 18.00

%100 Müzik katkılarıyla gerçekleşecek Sónar Istanbul, 9-10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşuyor. The Chemical Brothers DJ Set ve Richie Hawtin'in çığır açan canlı performansı DEX EFX X0X ile zirveye ulaşacak festivalde, Jamie xx, Modeselektor DK set, Kettama b2b Special Request, Marie Davidson live, Dj Gigola, Emerald, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, KILIMANJARO, Jersey live, BASHKKA, Serenay Alkan, Venus Exotica, Manthem, Abanoz, Timucin Coskun, Marc Gonen, Gaia Ekho hybrit set, Evrim de Evrim B2b Ece Özel ve Just D gibi birçok uluslararası ve yerel yıldız sahne alıyor.