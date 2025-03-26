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        Haberler Gündem Çevre Keklik avına 176 bin 510 lira ceza | Son dakika haberleri

        Kars'ta keklik avına 176 bin 510 lira ceza

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kınalı keklik avladıkları belirlenen 2 kişiye 176 bin 510 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:08 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:08
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        Keklik avına 176 bin 510 lira ceza
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, kınalı keklik avladıkları belirlenen 2 kişiye 176 bin 510 lira ceza kesildi.

        İlçeye bağlı Akçay bölgesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Akçay Jandarma Karakolu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği personelince koruma kontrolü faaliyeti gerçekleştirildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, tuzak kurarak kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye, 176 bin 510 lira ceza uygulandı.

        DKMP personelince tuzak malzemeleri ve 26 kınalı kekliğe el konuldu. Keklikler daha sonra ekiplerce doğaya salındı.

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