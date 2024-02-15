İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi bir kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenmesine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

DHA'nın haberine göre Başakşehir'de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp ezen sanık hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası mahkeme tarafından hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık İbrahim Keloğlan, müşteki, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları Bahtiyar Güner, Hafize Hilal Koçak ve taraf avukatları katıldı.

İbrahim Keloğlan savunmasında, "Benim de bir kedim vardır, olay günü yılbaşıydı, aşırı stres ve yorgunluk ile evime dönmüştüm. Kafamda eşimin beklediği hamilelik testinin sonucu vardı, eve gittiğimde eşim bana çocuğumuzun olamayacağı ve bu durumu daha önceden bilip benden gizlediğini söyledi. Eşim konuşmanın devamında beni teselli etmek için gerekirse bir, iki kedi sahiplenebileceğini belirtti. Bu durum benim daha fazla üzülmemi sağladı, bunun üzerine evden çıktım. Evden çıktığımda hüngür hüngür ağladım, hayat çok acımasız geldi, ölmek istedim, aracıma gittim, sonrasında gidecek bir yerim olmadığı için apartmanıma girdim. Sonrasında asansöre bindim, asansörde kediyi gördüm, ayağımla yere vurup kovmak istedim, attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim. Sonrasında yaptıklarımı kesinlikle nasıl yaptığımı bilmiyorum, kediye tekme attım, kovaladım, kediyi tekme atarak öldürdüm. Herkesten çok utanıyorum, çok pişmanım. Kedi benim sol ayağımı yaralamıştır, ben vurduğumda ne amaçla vurduğumu bile hatırlamıyorum, kendimi tamamen kaybetmiştim. Öncelikle beraatımı mahkeme aksi kanaatte ise hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme sanığa 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan cezasında indirim uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkemenin cezayı ertelemesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi karara itiraz etti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık İbrahim Keloğlan'ın, site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme attığı kedinin koridora kaçtığı Keloğlan'ın koridor içerisindeki kapıları kapatarak kedinin kaçmasını engellediği ve sıkıştırıp defalarca tekmelediği ve bir köşede öldürdüğü anlatıldı. Keloğlan'ın 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

ÜNLÜLERDEN VE SPOR KULÜPLERİNDEN TEPKİ

Öte yandan ünlülerden ve spor kulüplerinden İbrahim Keloğlan ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte onlardan bazıları:

Oyuncu Ezgi Mola: Bu suratı hiç unutmayın. Suçsuz günahsız bir kediyi 6 dakika boyunca işkence ederek öldüren bu katil iyi hal indirimi aldı.

Sanatçı Yeşil Salkım: Katilin oturduğu site. Çok duygulandım gerçekten tüm katilere böyle tepki vermemiz lazım. İbrahim Keloğlan tutuklansın.

Dünyayı paylaştığımız canlar bizimle yaşamayı çoktan öğrendi. Peki ya biz? Onlar kadar iyi miyiz? Hayvanlara muamelemiz ve yaşam haklarına saygımız, insan oluşumuzun sorumluluğundadır. Unutmayalım. #Birlikte1905 pic.twitter.com/Zg4fQXoAhX — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 14, 2024

Galatasaray Spor Kulübü: Dünyayı paylaştığımız canlar bizimle yaşamayı çoktan öğrendi. Peki ya biz? Onlar kadar iyi miyiz? Hayvanlara muamelemiz ve yaşam haklarına saygımız, insan oluşumuzun sorumluluğundadır. Unutmayalım.

Gazeteci Aslı Şafak: Uyuduk uyandık. Var mı katil İbrahim Keloğlan ile ilgili bir gelişme? Mesela tutuklandı mı? Yoksa hala aramızda dolaşıyor mu?

Avukat Feyza Altun: Katilin adı İbrahim Keloğlan. Seni yargılatacağız İbrahim.

Sanatçı Cenk Eren: İbrahim Keloğlan tutuklansın.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARINDA YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Öte yandan hayvan hakları savunucuları da bu tür suçlarda cezai yaptırımların yeterli olmadığını belirterek, gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

KOYUNCU 5 AY HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Küçükçekmece'de site sakinlerince beslenip bakılan kediye eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın, "ev hayvanına işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 5 ay hapse çarptırılmasına karar verilmişti.

AA'nın haberine göre geçtiğimiz aralık ayınca kararını açıklayan mahkeme, sanık Aytuğ Koyuncu'ya önce "ev hayvanına işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 ay hapis verdi. Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışını lehine takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme, cezayı 5 aya indirdi. Mahkeme, daha önce kasıtlı suçtan mahkum edilen sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aytuğ Koyuncu'nun 5 Ocak'ta oturduğu siteye girerken site sakinlerince beslenip bakımı yapılan kediye önce tekme, sonra elindeki cisimle yumruk atar gibi defalarca vurduğu belirtiliyordu. İddianamede, sanığın "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Koyuncu ilk duruşmada tahliye edilmişti.