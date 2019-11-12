Bu kez bir Cumhuriyet Savcısı şikayetçi oldu. Kedisi çalınan savcı, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

SAVCININ KEDİSİ NEREDE?

Olay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli bir savcının başına geldi. İki ay önce ailesi ile birlikte Çekmeköy'de bir restorana gitmiş, yanlarında Atlas Boncuk adındaki siyam cinsi kedilerini de götürmüşlerdi. Savcı ve ailesi bir masada oturuyordu. Biraz ilerisindeki yüz numaralı masada ise başka bir aile. O aile bütün gece kediyi sevdi, onunla oyunlar oynadı. Ancak savcı ile kızı bir süre sonra kafasını çevirdiğinde kedileri orada yoktu. İddiaya göre yüz numarada oturan aile de mekandan ayrılmıştı. Restorandaki görevlilerin verdiği bilgiye göre de oraya zaman zaman giden aile olaydan sonra bir daha hiç gitmedi.

SAVCI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından savcı ve ailesi büyük üzüntü yaşadı. Bir süre kedinin kaybolduğu yere getirilmesini beklediler ancak sonuç alamadılar. Bunun üzerine savcı soluğu makamında aldı ve şikayet dilekçesi yazdı. Şikayet dilekçesinde yan masada oturan ve kediyi bir süre seven çiftten şikayetçi olduklarını söyleyen savcı, bu kişilerin bulunmasını istedi. Dilekçesinde ise, “Bizim de dalgınlığımızdan faydalanan bu kişiler kediyi alıp götürmüşler. Hesabının bir kısmını kredi kartı ile ödediklerini öğrendiğim kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin teyit edilmesi ve bu kişilere ulaşılarak çalınan kedinin bulunup tarafımıza teslim edilmesini istiyorum” cümlelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet sonrasında hırsızlık suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin adres tespiti için kredi kartı sahibinin bankadan iletişim, adres ve kimlik bilgileri istendi. Bankadan yazı cevabı beklenirlen Atlas Boncuk’un fotoğrafı, bulunabilmesi için bir çok veterinere de dağıtıldı.

“KEDİMİZİ ÇOK ÖZLEDİM, GERİ İSTİYORUZ”

Konuyla ilgili HABERTÜRK’e konuşan Cumhuriyet Savcısının kızı ise, kedilerinin geri gelmesini istediğini söyleyerek, “Biz her zaman geliyorduk buraya ve kediyi de getiriyorduk. Orada insanlar hep kediyi seviyordu. O yüzden o gün yaşanan durumu normal karşıladık. Umarım iyidir. Kedimizi çok özledim. Geri istiyorum” dedi.