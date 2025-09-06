"Kedilerim camda beni bekliyor!" 10 kullanıcı sosyal medyada patili dostlarının birbirinden sevimli fotoğraflarını paylaştı!
Sosyal medyada son günlerde en çok ilgi gören içerikler arasında patili dostların sevimli halleri yer aldı. Birbirinden farklı kullanıcılar kedilerinin tatlı anlarını paylaşarak takipçilerinin yüzünü güldürdü!
- 1
"Emmi, annesi Emma'yı her gün biraz rahatsız ediyor."
- 2
"Görme engelli kedilerim, onları çok seviyorum."
- 3
"Hem birbirlerinin aynısılar hem de sürekli beraberler!"
- 4
"Onları böyle gördüğümde eriyorum. O kadar sevgi dolular ki!"
- 5
"Veterinere giderken aynı çantanın içinde gitmek konusunda ısrar ediyorlar."
- 6
"Az önceye kadar birbirlerinden nefret ediyorlardı. Şimdi en iyi arkadaşlar."
- 7
"Ailesi tarafından terk edilen bir kediyi sahiplenip eve getirmiştim. Kedim onu en başından beri kendi bebeği gibi sahiplendi."
- 8
"Kedilerim camda beni bekliyor!"
- 9
"Her şeyi beraber yapıyorlar. HER ŞEYİ."
- 10
"Sanırım yatacak daha iyi bir yer yoktu."
Kaynak: Bored Panda