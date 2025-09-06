Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam "Kedilerim camda beni bekliyor!" 10 kullanıcı sosyal medyada patili dostlarının birbirinden sevimli fotoğraflarını paylaştı!

        "Kedilerim camda beni bekliyor!" 10 kullanıcı sosyal medyada patili dostlarının birbirinden sevimli fotoğraflarını paylaştı!

        Sosyal medyada son günlerde en çok ilgi gören içerikler arasında patili dostların sevimli halleri yer aldı. Birbirinden farklı kullanıcılar kedilerinin tatlı anlarını paylaşarak takipçilerinin yüzünü güldürdü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 06.09.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Emmi, annesi Emma'yı her gün biraz rahatsız ediyor."

        • 2

          "Görme engelli kedilerim, onları çok seviyorum."

        • 3

          "Hem birbirlerinin aynısılar hem de sürekli beraberler!"

        • 4

          "Onları böyle gördüğümde eriyorum. O kadar sevgi dolular ki!"

        • 5

          "Veterinere giderken aynı çantanın içinde gitmek konusunda ısrar ediyorlar."

        • 6

          "Az önceye kadar birbirlerinden nefret ediyorlardı. Şimdi en iyi arkadaşlar."

        • 7

          "Ailesi tarafından terk edilen bir kediyi sahiplenip eve getirmiştim. Kedim onu en başından beri kendi bebeği gibi sahiplendi."

        • 8

          "Kedilerim camda beni bekliyor!"

        • 9

          "Her şeyi beraber yapıyorlar. HER ŞEYİ."

        • 10

          "Sanırım yatacak daha iyi bir yer yoktu."

          Kaynak: Bored Panda

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Habertürk Anasayfa