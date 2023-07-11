Kediler neden alüminyum folyodan korkar?

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ALÜMİNYUM FOLYO TİZ SESLER ÇIKARIYOR Folyo kırıştığında çok tiz bir ses çıkarır. Aslında, o kadar tizdir ki 20 bin hertz'in üzerindeki herhangi bir ses, ultrasonik olarak kabul edilir. Bir insan kulağının duyabileceğinin dışında olsa da kediler ultrasonik sesleri çok iyi duyar.

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En nihayetinde kediler birer avcıdır ve kemirgenlerin birbirleriyle iletişim kurmak için ultrasonik ses kullandığını düşündüğümüzde oldukça mantıklıdır. Kedilerin duydukları bu tiz ses, onları rahatsız eder ve bu yüzden garip tepkiler verirler.

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ALÜMİNYUM FOLYO TUHAF BİR DOKUYA SAHİPTİR Alüminyum folyo farklı şekillere girebilir ve bu ilk bakışta kedilerin seveceği bir şeymiş gibi gelse de pek öyle değil. Folyoya her dokunulduğunda pürüzlü başka bir yüzeyin ortaya çıkması ve tuhaf dokusu kedileri rahatsız ediyor.

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YANSITICI ZEMİNLER KAFA KARIŞTICI Alüminyum folyonun yansıtıcı yüzeyi kediler için oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Veteriner Megan McCorkle'ın açıkladığı gibi, "Kediler kendi yansımalarını tanıyamazlar; yansımalarını, başka bir kedi olarak algılarlar. Pek çok hayvan gibi, kediler de bir insanınkinden 9 ila 16 kat daha güçlü olan koku alma duyularına büyük ölçüde güvenirler ve yansımadaki kedinin kedi gibi kokmadığını anlayabilirler.

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Bunun yanında kedilerin, alüminyum folyo yüzeyini su gibi algıladıklarını öne sürenler de var. Bu doğru mu bilmiyoruz ama olası bir ihtimal. Eğer doğru değilse bile alüminyum folyo gibi hem yansıtan hem de hareket eden çok az şey vardır ve bu da kafa karıştıcı olabilir.