Türk Dil Kurumu'na göre Kedidili isim olarak kullanılmaktadır. İşte TDK Kedidili kelimesinin doğru yazım şekli...

KEDİDİLİ Mİ, KEDİ DİLİ Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda "Kedi dili" kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Kedidili kelimesi isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "Kedidili" şeklinde yazılır.

kedidili

isim, (kedi'dili)

Genellikle dondurmanın yanında yenilen bir tür tatlı bisküvi.