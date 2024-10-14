Kedi yüzünden dehşet saçmıştı: Bir kişi Hayatını kaybetti
Sivas'ta 80 yaşındaki emekli öğretmenin, kedi besleme yüzünden çıkan tartışmada tabancayla yaraladığı komşusu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan emekli öğretmen V.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Sivas merkeze bağlı Ece Mahallesi'nde 80 yaşındaki emekli öğretmen V.O'nun dün tabancayla yaraladığı 40 yaşındaki komşusu Yasin Yıldırım, tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yıldırım'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Gözaltına alınan V.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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NE OLMUŞTU?
Emekli öğretmen V.O ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Yıldırım arasında dün kedi besleme nedeniyle kavga çıktı.
Kavgada şüphelinin ateş etmesi sonucu Yasin Yıldırım ve babası N.Yıldırım yaralandı.
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Yasin Yıldırım, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yıldırım bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.