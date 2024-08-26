Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Kedi kadın' Jocelyn Wildenstein yüzünün eski halini paylaştı - Magazin haberleri

        'Kedi kadın' Jocelyn Wildenstein yüzünün eski halini paylaştı

        Yaptırdığı abartılı estetik ameliyatlardan sonra'kedi kadın' olarak anılan Jocelyn Wildenstein, yıllar önceki fotoğrafını paylaşarak yüzünün doğal halini gözler önüne serdi. Wildenstein, meğerse çok güzel bir kadınmış

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaptırdığı estetikler nedeniyle 'Kedi Kadın' olarak anılan Jocelyn Wildenstein, sosyal medyada çarpıcı nostaljik bir fotoğraf paylaştı.

          82 yaşındaki İsviçreli sosyetik isim, dikkat çekici değişiminden önceki doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

        • 2

          Jocelyn Wildenstein, fotoğrafta, yeni yürümeye başlayan çocuğunu kucağında tutarken, şık ve sade bir bluzla zarif bir görünüm sergiliyor. Wildenstein, fotoğrafı, kızı Diane'nin doğum gününü kutlama amacıyla paylaştı.

        • 3

          Jocelyn Wildenstein'in yüzü, onu ilgi odağı haline getiren ve ona ikonik 'kedi kadın' lakabını kazandıran özelliklerinden ve kapsamlı estetik ameliyatlardan çok uzak görünüyor.

        • 4

          'Kedi kadın', milyarder iş insanı Alec N. Wildenstein'ın sadakatsiz olduğunu iddia ederek 1999'da boşandı. O dönemde çok ses getiren boşanma anlaşmasından 2,5 milyar dolar kazandı. Anlaşmaya göre her yıl için 100 milyon dolar alıyordu.

        • 5

          Jocelyn Wildenstein, bir süre önce, 100 milyon dolarlık boşanma anlaşmasının sekiz yıldır kesilmesinin ardından meteliksiz kaldığını iddia etmişti.

        • 6

          Haziran 2023'te The Sunday Times'a verdiği bir röportajda, 2008'de ölen Alec N. Wildenstein'in, kendisine ünlü takma adını kazandıran kapsamlı estetik ameliyatları nedeniyle eşini artık tanımadığını söyleyerek başarısız evliliklerinde kendisini suçlamaya çalıştığını iddia etti.

        • 7

          Jocelyn Wildenstein çifti 1977'de tanışmış ve 20 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten iki çocukları oldu.

        • 8

          Jocelyn Wildenstein, uzun süredir 56 yaşındaki Lloyd Klein ile nişanlı.

        • 9

          Şu sıralar, Jocelyn Wildenstein'in hayatını ve abartılı estetik ameliyatlarını mercek altına alan belgesel çekiliyor. Belgesel, dijital bir platformda yayınlanacak.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        Habertürk Anasayfa