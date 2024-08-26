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        Haberler Gündem Güncel Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi | Son dakika haberleri

        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 40 yaşındaki Senem Kıvrık, boşanma aşamasındaki eşi Muhittin Kıvrık tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Polis, hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:50
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          Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti.

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          Olay, saat 08.00 sıralarında Menteşe’nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi.

          Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

          2 çocuk annesi Senem Kıvrık, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

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          Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık'ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti.

          Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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