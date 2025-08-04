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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Keçiörengücü, Hakan Bilgiç'i açıkladı - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü, Hakan Bilgiç'i açıkladı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Hakan Bilgiç'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 14:34 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:34
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        Keçiörengücü, Hakan Bilgiç'i açıkladı!
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, tecrübeli oyuncu Hakan Bilgiç'i renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Hakan Bilgiç ile anlaşmaya varmıştır. Hakan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

        Sağ ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, daha önce Brussels, Elazığspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Boluspor ve Bandırmaspor'da forma giydi.

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