Stat: Aktepe



Hakemler: Tugay Numan Kaanoğlu , Mehmet Şahan Yılmaz , Ömer Tevfik Özkoç

Keçiörengücü: Metin Uçar , Abdulkadir Korkut , Samet Akaydin , Erdi Dikmen , Hüsamettin Tut , Burak Aydın (Uğur Utlu dk. 78 ),Süleyman Olgun , Madinda (İshak Çakmak dk. 90 ?),Dialiba (Soner Gönül dk. 90 ?),Mendy (Cem Ekinci dk. 78 ),Kone

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba , Tayfur Bingöl (Ali Akman dk. 88 ?),Sedat Dursun , Anıl Karaer , Kerem Can Akyüz , Selçuk Şahin (Burak Altıparmak dk. 88 ?) Shen , Burak Kapacak (Serdar Özkan dk. 60 ),Traore , Özer Hurmacı (Recep Aydın dk. 73 ?),Kubilay Kanatsızkuş (Seleznov dk. 60 )

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Aykut Akgün

Gol: Kone (dk. 83) (Keçiörengücü)



Sarı Kartlar: Özer Hurmacı (Bursaspor),Abdulkadir Korkut, Diabang (Keçiörengücü)