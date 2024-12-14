Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Kebyart Saksafon Dörtlüsü CRR'de

        Kebyart Saksafon Dörtlüsü CRR'de

        Yenilikçi ve dinamik Kebyart Saksafon Dörtlüsü, 15 Aralık Pazar akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek Türkiye'deki ilk konserlerinde sahneyi, klarnet virtüözü Pablo Barragán ve uluslararası tanınmış piyanist Amadeus Wiesensee ile paylaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 01:41 Güncelleme: 14.12.2024 - 01:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kebyart Saksafon Dörtlüsü CRR'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yenilikçi ve dinamik Kebyart Saksafon Dörtlüsü, Türkiye'deki ilk konserlerinde sahneyi, klarnet virtüözü Pablo Barragán ve uluslararası tanınmış piyanist Amadeus Wiesensee ile paylaşacak. Oda müziğine duydukları ortak tutkuyla bir araya gelmiş dört müzisyenden oluşan Kebyart Saksafon Dörtlüsü'nün eserlere modern bir yaklaşım getiren yorumu, bugün Avrupa’nın önde gelen konser salonlarında büyük ilgi görüyor. Performanslarıyla birçok prestijli ödül kazanan topluluk, klasik repertuvarın yenilikçi bir yaklaşımla yeniden keşfedilmesine olanak tanıyor.

        Pablo Barragán
        Pablo Barragán

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 15 Aralık Pazar akşamı gerçekleşecek konserde sanatçılar, dans formlarından ilham alan klasik müzik eserlerini yorumlayacak.

        Amadeus Wiesensee
        Amadeus Wiesensee

        Programda Barok dönemi temsil eden Rameau’nun klavsen eserlerinden uyarlanan bir süit, Ravel’in sevilen "La valse" parçasının yeni düzenlemesi, Stravinsky’nin "Ateşkuşu" balesine ait bölümler ve Alexis Ciesla’nın modern caz etkileri taşıyan eseri yer alacak.Barok'tan moderniteye uzanan bu müzikal yolculuk saat 20.00’de başlayacak. Konserin biletleri CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cemal Reşit Rey
        #crr
        #Kebyart Saksafon Dörtlüsü
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Habertürk Anasayfa