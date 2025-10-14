Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Keanu Reeves kız arkadaşı Alexandra Grant ile kırmızı halıda öpüştü

        Keanu Reeves, yeni filmi 'Good Fortune'un galasına sevgilisi Alexandra Grant ile birlikte katıldı. Sevgililer, objektiflerin önünde öpüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 12:56 Güncelleme: 14.10.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı halıda öpüştüler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keanu Reeves, yeni filmi 'Good Fortune'un galasında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Alexandra Grant'in desteğini aldı.

        Çift, New York'taki AMC Lincoln Square Tiyatrosu'nda gerçekleşen galada, fotoğrafçıların önünde el ele, göz göze poz verdi.

        2023'ten bu yana birlikte olan 61 yaşındaki Keanu Reeves ile 52 yaşındaki Alexandra Grant, bir ara objektiflere karşı öpüştü.

        REKLAM

        Keanu Reeves'e galada ayrıca rol arkadaşları; Aziz Ansari ve Sandra Oh da eşlik etti. Ansari, filmde başrol oynamanın ve yönetmenlik yapmanın yanı sıra filmin senaryosunu da yazdı.

        ABD'de 17 Ekim'de gösterime girecek olan, ülkemizdeki gösterim tarihi henüz netlik kazanmayan 'Good Fortune' filminde; 'Gabriel', bir 'bütçe koruyucu meleği'dir. Bir gün, 'Jeff' adında zengin bir sosyetik için tuhaf işler yapan şanssız bir adam fark eder. 'Gabriel', adamın durumuna müdahale ederek, 'Jeff' gibi zengin olmanın, iki adamın hayatlarını değiştirerek sorunlarını çözmeyeceğini ikna etmeye çalışır. Adamın sorunları 'Jeff'in serveti tarafından çözülürken bu gösteride başarısız olan 'Gabriel', kanatlarını kaybeder ve insanlar arasında yaşamak üzere dünyaya gönderilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #keanu reeves
        #kırmızı halı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Asansör dehşetinde rapor çıktı! İşte Pelin'in ölüm nedeni!
        Asansör dehşetinde rapor çıktı! İşte Pelin'in ölüm nedeni!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        6 kişi can vermişti! Ehliyetsiz sürücü gözaltında!
        6 kişi can vermişti! Ehliyetsiz sürücü gözaltında!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Habertürk Anasayfa