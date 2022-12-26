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Galatasaray'da İstanbulspor maçında sakatlanan ve stadı koltuk değnekleriyle terk eden Kazımcan Karataş'ın durumu belli oldu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazımcan Karataş’ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

1 İLA 1,5 AY YOK!

Mücadelenin 64. dakikasında sol ayağından sakatlanan 19 yaşındaki futbolcu, saha içindeki müdahalenin ardından sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına götürülmüştü. Kazımcan 66. dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bırakırken stattan da koltuk değnekleriyle ayrılmıştı. Genç futbolcunun 1 ila 1,5 ay arasında bir sürede sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.