Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kazaya müdahale ederken şehit oldu! | Son dakika haberleri

        Kazaya müdahale ederken şehit oldu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki Bacak'ın, bir kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla şehit olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Yerlikaya, "Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki Bacak, 20 Nisan günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti: "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta trafik kazasına müdahale ettiği sırada şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi.

        Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        Habertürk Anasayfa