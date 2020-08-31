AA

Sakarya'da yaşayan Tes-İş Anadolu Lisesi mezunu 18 yaşındaki Berna Toska, YKS'nin ardından tercih sonuçlarına babası Adem Toska ile birlikte baktı.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yerleştiği sonucunu öğrenirken yaşadıkları mutluluğu videoya çeken üniversite adayı, büyük mutluluk yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Videonun büyük ilgi görmesi dolayısıyla çifte mutluluk yaşayan genç kız ve babası, sevinçlerini paylaştı.

"ÇOK ŞAŞIRDIM VE ÇOK MUTLU OLDUM"

Berna Toska, sonuçları öğrenirken evde tek başına olduğunu, sevincini paylaşabilecek kimse bulunmadığı için video çekmeye karar verdiğini söyledi.

Daha sonra babasının sonuçları beraber öğrenmek için eve geldiğini belirten Toska, şöyle devam etti: "Zaten çok heyecanlıydık, site açılmıyordu. Oturduk, babama giremediğimi, hata verdiğini söylüyordum. Tam bunun üzerine 'Enter'e bas' muhabbeti oldu. O an, yine sayfanın açılmayacağını düşündük açıkçası, hiç beklemiyorduk. O yüzden birden fotoğrafım karşımıza çıkınca bayağı şaşırdık. Şaşkınlıktan çığlık attık. Açıkçası nereyi kazandığımızdan da haberimiz yoktu, sadece beklemediğimiz bir an olmuştu bizim için. Sakinleştikten sonra detaylı inceledik."

Toska, üniversiteyi kazandığını öğrenince şaşırdığını dile getirerek, "Aklımızda Antalya yoktu. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Üniversiteyi kazanmayı çok istiyordum" dedi.

Videoyu sosyal medyaya yükledikten sonra güzel geri dönüşler, destek mesajları aldığını aktaran Toska, "Herkes çok duygulanmış, baba-kız ilişkilerini görmek onları çok mutlu etmiş. Gerçekten güzel şeylerin, paylaşıldıkça güzelliğinin ve sevincinin artığının farkına vardım. Beni aşırı mutlu etti birçok insanla bu güzel olayı paylaşmak, beni heyecanlandırdı da gelen tepkiler" ifadelerini kullandı.

Toska, hem iş hayatında hem de sosyal alanda kendini geliştirmek istediğini belirterek, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Aslında düşünmediğim bir şeydi bu. Gerçi hala milyonlarca insanla bunu paylaştığıma ve insanları sevindirdiğime inanamıyorum. Çok şaşkınlık verici ama mutlu edici bir şey" diye konuştu.

"BABA OLARAK ÇOK HOŞ VE GÜZEL BİR DUYGUYDU"

Baba Adem Toska da eşinin kendisine "Berna yanında sevincini paylaşacağı kimse olmadığı için üzgün" demesi üzerine eve gittiğini söyledi.

İlk başta sayfaya giremediklerini anlatan Toska, şunları kaydetti: "Daha sonra tekrar denedik. Kimlik bilgisini ve şifresini girdi, 'Baba basıyorum' dedi, 'Bas kızım' dedim. Alt kısmı hiç görmedim sadece kızımın resmini gördüğüm anda refleks ve heyecanın etkisiyle videoya yansıyanlar oldu. Anlatılacak bir şey değil, insan bir tuhaf oluyor. Hiç beklemiyorduk aslında sayfanın açılacağını, bir anda sayfanın açılıp fotoğrafı orada görmek, bir baba olarak çok hoş ve güzel bir duyguydu."

Toska, videoya gelen tepkilerin çok güzel olduğunu, arkadaşlarının kendisini arayarak tebrik ettiğini dile getirerek, "İnsanlara bir mutluluk verebilmek, onların duygularını iyi bir şekilde etkileyebilmek gerçekten çok güzel bir şey" dedi.

Kızının Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanmasından dolayı mutluluk duyduklarını, duygularını dillendirmenin zor olduğunu belirten Toska, her zaman kızlarına destek vereceklerini sözlerine ekledi.