Kazakistan'ın dış ticareti yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 arttı

Kazakistan'ın dış ticareti 2020 yılı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 21 milyar dolar oldu.
Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bahıt Sultanov, Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt içi ticaretin bu yılın ocak-nisan aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 gerilediğini belirtti.
Perakende satışların yüzde 44,7, toplan satışların yüzde 27,8 düştüğünü ifade eden Sultanov, "Olağanüstü hal uygulanmasıyla ticari tesislerin faaliyetinin askıya alınması ticaretteki düşüşün temel sebebi." dedi.
Sultanov, dış ticaretin ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 21 milyar dolar olarak gerçekleştiğine vurgu yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birincil olmayan ürün ihracat payını artırma çalışmasını hızlandırmanın gerekli olduğunu gösterdiğini dile getiren Sultanov, "Bu, ihracatın düşmesi şartlarında istikrarlı dış talebe sahip kanalları açacak." dedi.
- İlk çeyrekte petrol üretimi yüzde 6 arttı
Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, bu yılın ilk çeyreğinde petrol üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 31,3 milyon ton olarak gerçekleştiğini aktardı.
Raporlama döneminde petrol ihracatının 25,3 milyon ton olduğunu ifade eden Nogayev, "Doğal gaz üretimi plana yüzde 103 gerçekleşerek 20,2 milyar metreküp oldu, bunun 5,6 milyar metreküpü ihraç edildi." dedi.
Nogayev, bu yılın ilk 4 ayında ülkede 37,1 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiğini dile getirdi.
Milli Banka Başkanı Yerbolat Dosayev de, dünya ham madde piyasalarında durumun olumlu gelişmesi, dış şartların iyileşmesi ve petrol fiyatlarının 35-40 dolara çıkması durumunda bu yıl enflasyon koridorunun yüzde 6-8 olacağını söyledi.
Öte yandan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atamkulov, eczacılık sanayisinin yüzde 24,2 arttığını ifade etti.
Salgın nedeniyle ülkede yolcu taşımacılığının askıya alındığına işaret eden Atamkulov, "Bazı işletmelerin karantinaya kapatılması da ulaştırma ve lojistiği etkiliyor, çünkü sevkiyat cirosu ve taşımacılık siparişi düşüyor." ifadesini kullandı.
Atamkulov, bu yılın ilk çeyreğinde Kazakistan üzerinden geçen konteyner taşımacılığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 211 bin 600 TEU (yirmi ayak eşdeğeri birimi) olarak gerçekleştiğini kaydetti.
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