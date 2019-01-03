Kimse teselli edemedi! Üniversiteli Elif için gözyaşları sel oldu

Edinilen bilgilere göre, önceki gece M.D. idaresindeki otomobil, Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencisi Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir’e (27) çarpmıştı. Kazada yaralanan öğrenciler olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, tedavi altına alınan Elif Dağdelen yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Hastane morguna alınan Elif Dağdelen’in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından hava yoluyla memleketi Denizli’ye gönderildi.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU



Elif Dağdelen'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Elif Dağdelen’in arkadaşları, Dağdelen’in gitmiş olduğu Olimpiyat Spor Merkezi yöneticileri ile sporcular tarafından alındı. Cenazenin yola çıkması esnasında Dağdelen’in sevenleri gözyaşlarını tutamayarak tabuta sarılıp ağladı.

Yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Dağdelen'den geriye kazadan birkaç gün önce arkadaşları ile beraber çekmiş olduğu video kaldı.Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, çok üzüldüklerini, Adıyaman Üniversitesi olarak Elif Dağdelen'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunduklarını söyledi.Öte yandan, kazada ağır yaralanan Emine Şevval Aytemir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.