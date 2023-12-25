Otomobiline çarpan motosikletliyi kaskıyla darp etti!
Bursa'da trafikte korkunç bir görüntü kaydedildi. Olayda bir otomobil sürücüsü, aracına çarpan motosikletliyi kaskıyla darp etti. Dehşet anları anbean görüntülendi
Bursa'da bir sürücü, otomobiline çarpan motosikletliyi, kaskıyla darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli, önündeki otomobile çarptı.
Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darp etti.
Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı.