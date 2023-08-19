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İstanbul'da olay, 15 Temmuz Cumartesi günü Büyükçekmece Kumburgaz'da yaşandı. İddiaya göre, alkollü sürücü Caner Ünal otomobille Muhammed Ağırkan (23) ve arkadaşlarının içinde olduğu araca arkadan çarptı.

FOTOĞRAF ÇEKİP TUTANAK TUTMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre yaralanmanın olmadığı kazada Ağırkan ve arkadaşları sigorta için araçların fotoğraflarını çekerek tutanak tutulmasını istedi.

ÖNCE YUMRUK ATTI

Buna karşı çıkan Ünal'la karşı taraf arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından tehditlerde bulunan Caner Ünal, Muhammed Ağırkan'a yumruk attı.

KURŞUN YAĞDIRDI, 35 GÜNDÜR KAYIP

Ağırkan ve arkadaşlarının da dahil olduğu kavga sırasında Ünal aracına giderek silahını aldı ve Ağırkan'a doğru 14 el ateş etti. Olay yerinden kaçan saldırgan, 35 gündür aranıyor.

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"GÖBEĞİMDEN KURŞUN YEDİM, KOLUM GÖĞSÜMÜ KORUDU"

4 kurşun yarası alan Muhammed Ağırkan yaşadıklarını anlattı.

İsabet eden dört kurşunla yaralanan Muhammed Ağırkan, "Aramızda yaklaşık 1 metre varken göbeğimden bir kurşun yedim. Yere düştükten sonra bana daha da yaklaşıp göğüs bölgeme ateş etti. Ancak kolum göğsüme bitişikti ve koluma isabet etti. 2 kurşun da bacağıma sıktı. Daha sonra şarjörün bitme sesini duydum. Birkaç el daha ateş etmeye çalıştı ama kurşunu bitmişti.

"KURŞUN BAĞIRSAKLARIMI PARÇALAMIŞ"

Daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Amacı beni orada öldürmekti. 2 defa ameliyat oldum. Bağırsağımın 12 santimini aldılar. Midemde de delik vardı, onu diktiler. Göbeğimden girip kalçamda kalan kurşun bağırsaklarımı parçalamış. Şu an kurşun hala kalçamda, çıkaramadılar.

"VÜCUDUMDA 72 DİKİŞ VAR"

3 gün yoğun bakımda yattım. Bacağımdaki atar damar da parçalanmış, önce doktorlar bacağımın yüzde 90 ihtimalle kesileceğini söylemişler. Son anda yapay damar taktılar. Yürümemi de bu damar sağlıyor. Toplamda vücudumda, dizimden göğsüme kadar 72 dikiş var.

"ALKOLLÜ YA DA MADDE KULLANMIŞTI"

Şimdi hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım. Kullanmadığımda kanım pıhtılaşacak ve bacağımı kullanamayacağım. Sıkılan ilk 10 kurşunun bana isabet etmemesinin sebebi şahsın alkol yada madde etkisi altında olmasındandı. Bu şahsın en yakın zamanda yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.

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"MUHAMMET ŞANS ESERİ HAYATTA AMA O YAKALANAMADI"

Anne Nermin Ağırkan ise, "Hastaneye gittiğimde Muhammet delik deşikti. Bir anne için çok zor. Sanki ben ölmüştüm ve cesedim yeryüzünde öylece geziyordu. Bir değil, iki değil, üç değil tam 14 kurşun sıkmış, bu da bir annenin evladı. Şüpheli daha yakalanmadı. Ailesi de onu korumaya devam ediyor ama ben adalete güveniyorum. Muhammed'e 4 kurşun yerine o kurşunların hepsi de isabet edebilirdi. Hayatta olmama ihtimali çok fazlaydı. Ya da benim daha 23 yaşında olan çocuğumun ayağı kesilseydi. Bunun hesabını kim verecekti. Muhammet şans eseri, Rabbimin onu bize bağışlamasıyla şu an hayatta" diye konuştu.

Öte yandan yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Caner Ünal'ın kullandığı otomobille Muhammed Ağırkan olduğu araca arkadan çarpması, ardından iki taraf arasında yaşanan arbede ve Ünal'ın otomobilinden silah alarak geldiği anlar yer alıyor. Ünal'ın, Muhammed Ağırkan'a ateş etmesi ve sonrasında kaçtığı anlar da görüntülere yansıyor.