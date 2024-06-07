Kayyum atamaları devam edecek mi?

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DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Sıddık Akış hakkındaki soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılırken, yerine kayyum atandı. Bu adım sonrası gözler, hakkında terör soruşturması ya da yargılaması devam eden diğer belediye başkanlarına çevrildi.

KAYYUM SÜRECİ 26 BELEDİYE BAŞKANI YÖNÜNDEN DE İŞLEYEBİLİR

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre aralarında 2 büyükşehir ve 4 ilin de bulunduğu toplam 26 belediye başkanı hakkında da benzer bir süreç yaşanabilir. O belediyelerin başında Mardin ve Van büyükşehir belediyeleri geliyor.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında açılan 1 dava ile 5 soruşturma devam ediyor. Mardin büyükşehir belediye başkanı Ahmet Türk'e ise Kobani davası kapsamında kısa bir süre önce 10 yıl hapis cezası verildi. Büyükşehirleri Siirt, Ağrı, Tunceli ve Batman belediyeleri takip ediyor. Siirt Belediye Başkanı hakkında 1 soruşturma Tunceli Belediye Başkanı hakkında 2 dava ve 1 soruşturma ve Batman Belediye Başkanı hakkında istinaf aşamasında olan 2 dava ve 2 derdest dava söz konusu. İlçelerde de Adıyaman Pınarbaşı; Diyarbakır Hani, Kulp, Yenişehir, Kayapınar ve Lice; Hakkari Yüksekova; Kars Kağızman; Mardin Dargeçit, Artuklu ve Kızıltepe, Mersin Akdeniz ve Siirt'te de Kurtalan ile Veysel Karani beldesi yer alıyor. REKLAM Şanlıurfa Suruç ve Halfeti, Şırnak Cizre ile Van Başkale, Bahçesaray ve Özalp. Bu 20 belediye başkanı yönünden de devam eden soruşturma ve yargılama süreçleri bulunuyor.

BU İSİMLER NASIL ADAY OLABİLDİ? Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; aralarında Hakkari'nin de bulunduğu 26 belediye başkanıyla ilgili dosyaların tamamı 31 Mart seçimlerinden öncesine ait. Haklarında kesinleşen bir yargı kararı olmadığı için aday olmalarının önünde bir engel bulunmuyordu. Ancak, mevzuat İçişleri Bakanlığı'na bu durumda bulunan belediye başkanlarının seçilmeleri halinde geçici olarak görevden uzaklaştırılması için yetki tanıyor. Kaynaklar, her dosyanın kendi içinde değerlendirileceğini belirterek, bu belediyelere illa kayyum atanacak gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Fotoğraflar: AA